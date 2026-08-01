Crollo palazzina a Messina, trovata la seconda vittima: è Rosa Leone. Ancora quattro dispersi sotto le macerie

Messina - Si aggrava il bilancio del crollo della palazzina nel rione Pistunina di Messina. Le operazioni di ricerca e recupero, proseguite senza sosta per tutta la notte, si sono concluse intorno alle 4 di questa mattina con il ritrovamento del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata della tragedia.La vittima è stata identificata come Rosa Leone, sorella dell’imprenditore Carmelo Leone, grazie al riconoscimento effettuato dalla figlia. I due fratelli si trovavano all’interno dell’abitazione quando la palazzina di tre piani è improvvisamente crollata, travolgendo gli occupanti.Nonostante il recupero delle due vittime, l’emergenza resta ancora in corso. I vigili del fuoco continuano infatti le ricerche di quattro persone risultate disperse, con l’obiettivo di individuare eventuali superstiti tra le macerie.Sul posto sono impegnati circa 70 vigili del fuoco, con squadre specializzate, unità cinofile e mezzi per la rimozione dei detriti. Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa dell’instabilità della struttura e dei rischi legati ai movimenti delle macerie.L’imprenditore Carmelo Leone viveva con la propria famiglia all’ultimo piano dell’edificio. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e individuare le cause che hanno portato al drammatico crollo, verificando anche eventuali responsabilità.