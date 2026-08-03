Caldo record, l’afa non dà tregua: ancora una settimana di temperature estreme. Bollino rosso in 27 città

L’afa soffocante continua a stringere l’Italia nella sua morsa. Le temperature, con punte vicine ai, non sono destinate a diminuire in modo significativo: secondo le previsioni, il caldo intenso accompagnerà il Paese almeno per un’altra settimana.

Oggi tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore sono da bollino rosso, ad eccezione di Messina e Reggio Calabria. Il livello massimo di allerta segnala condizioni di rischio elevato per la salute, non solo per anziani, bambini e persone fragili, ma anche per la popolazione sana.

Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, mantenere una corretta idratazione e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Accanto all’emergenza caldo, si registrano anche criticità legate al maltempo. È stata infatti diramata un’allerta gialla per possibili fenomeni temporaleschi e condizioni meteorologiche avverse in Abruzzo, Sicilia e Umbria.

L’Italia resta dunque divisa tra la persistenza dell’anticiclone africano, responsabile dell’ondata di calore, e locali episodi di instabilità atmosferica che interessano alcune aree del territorio nazionale.