Wimbledon 2026: Berrettini eliminato al 3° turno da Dimitrov in cinque set

Londra - Matteo Berrettini esce di scena al terzo turno di Wimbledon 2026, sconfitto in una maratona di cinque set da Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 dopo 3 ore e 35 minuti di gioco.
Il match ha seguito un andamento molto altalenante: Dimitrov ha dominato i primi due set, ma Berrettini è riuscito a rientrare nel match con un terzo set aggressivo e un quarto set vinto in rimonta. Nel set decisivo, però, il bulgaro ha ripreso il controllo degli scambi, chiudendo la partita.
Agli ottavi di finale, Dimitrov affronterà il britannico Arthur Fery.