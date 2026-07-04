Wimbledon 2026: Berrettini eliminato al 3° turno da Dimitrov in cinque set

Londra - Matteo Berrettini esce di scena al, sconfitto in una maratona di cinque set dacon il punteggio didopo

Il match ha seguito un andamento molto altalenante: Dimitrov ha dominato i primi due set, ma Berrettini è riuscito a rientrare nel match con un terzo set aggressivo e un quarto set vinto in rimonta. Nel set decisivo, però, il bulgaro ha ripreso il controllo degli scambi, chiudendo la partita.

Agli ottavi di finale, Dimitrov affronterà il britannico Arthur Fery.