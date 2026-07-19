Tragedia in un campeggio vicino Rimini: 60enne di Foggia muore folgorato nel tentativo di salvare il cane

RIMINI - Un uomo diè morto folgorato in un campeggio della zona dimentre cercava di salvare il proprio cane rimasto intrappolato in un cavo elettrico.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, ospite di alcuni amici in un’area attrezzata per roulotte, si sarebbe accorto che l’animale era rimasto impigliato in un cavo e sarebbe intervenuto immediatamente per liberarlo. Nel tentativo di soccorso sarebbe però entrato in contatto con una dispersione elettrica, probabilmente favorita dalla presenza di acqua nelle vicinanze, legata a una piscina gonfiabile.

Per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Il cane, invece, è riuscito a sopravvivere.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono stati avviati gli accertamenti tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I tecnici della rete elettrica stanno verificando le condizioni dell’impianto e dei cavi presenti nel campeggio, per stabilire se vi siano state anomalie o problemi di sicurezza oppure se si sia trattato di una tragica fatalità.