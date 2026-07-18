Milano, incendio in un appartamento al sesto piano: due persone trovate morte

Un incendio devastante è divampato nella serata di oggi, poco dopo le, in un appartamento situato aldi un edificio in, nel quartierea Milano.

Il bilancio del rogo è tragico: due persone, un uomo e una donna, sono state trovate senza vita all’interno dell’abitazione completamente distrutta dalle fiamme.

Le vittime

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna deceduta nell’incendio non sarebbe stata autosufficiente e avrebbe avuto difficoltà a muoversi autonomamente. L’uomo trovato nell’appartamento potrebbe essere il marito.

Le autorità stanno lavorando per identificare con certezza le vittime e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Evacuato l’intero stabile

L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con sei mezzi del Comando di via Messina.

Per motivi di sicurezza è stata disposta la totale evacuazione del palazzo, consentendo ai soccorritori di operare e mettendo al sicuro i residenti presenti nello stabile.

Oltre alle due vittime, almeno due persone sono rimaste intossicate a causa del fumo sprigionato dall’incendio.

Strada chiusa e indagini in corso

La Polizia locale ha provveduto a interrompere la circolazione nella zona per permettere le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’edificio.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e verificare le condizioni dell’appartamento. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo.