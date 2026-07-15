Esami di Stato, il merito è davvero premiato? La vicenda che alimenta dubbi e polemiche

di LUCIANA DE PALMA - C'è un caso che sta facendo discutere dopo la pubblicazione dei risultati degli Esami di Stato in un liceo. Alcuni documenti scolastici visionati da studenti e famiglie avrebbero evidenziato situazioni che, secondo chi le segnala, meritano un approfondimento.

Dalle segnalazioni emergerebbe un quadro che ha acceso il dibattito: alcuni studenti con medie scolastiche comprese tra il 4 e il 6 avrebbero ottenuto un voto finale intorno ai 70/100, mentre altri, con un percorso caratterizzato da medie tra 7 e 8 avrebbero ottenuto un voto finale pari al 60/100 e altri con media 8 e 9 si sarebbero fermati intorno agli 80/100.

Naturalmente, il voto conclusivo dell'Esame di Stato dipende da diversi elementi previsti dalla normativa, tra cui i crediti scolastici, le prove d'esame e gli eventuali punti integrativi. I soli documenti esaminati non consentono quindi di trarre conclusioni su eventuali irregolarità. Tuttavia, il divario segnalato ha alimentato interrogativi che molti ritengono legittimi.

Quando il risultato finale appare molto distante dal rendimento costruito negli anni, è inevitabile chiedersi se i criteri applicati siano stati pienamente compresi e se la valutazione conclusiva rispecchi realmente il percorso degli studenti. È proprio su questo punto che studenti e famiglie chiedono maggiore trasparenza.

La vicenda riporta al centro una domanda che riguarda l'intero sistema scolastico: il merito viene sempre riconosciuto in modo chiaro e coerente? Ogni volta che emergono differenze percepite come difficili da spiegare, cresce il bisogno di risposte, perché la fiducia nella scuola si fonda anche sulla trasparenza delle sue decisioni.

Resta ora da chiarire se le differenze segnalate siano il risultato della regolare applicazione dei criteri previsti per l'Esame di Stato o se vi siano elementi che meritino ulteriori approfondimenti. Nel frattempo, tra studenti e famiglie cresce la richiesta di trasparenza, nella convinzione che la credibilità della scuola passi anche dalla capacità di rendere ogni valutazione chiara, comprensibile e verificabile.