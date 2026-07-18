Tragedia a Milano Marittima: bambina di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel

Una bambina diè morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a, sul litorale ravennate.

L'allarme è scattato nelle scorse ore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere la piccola, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Indagini in corso

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, affiancati dai militari del Nucleo Investigativo di Ravenna, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Angela Scorza, che dovrà chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della bambina e verificare eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore gli investigatori raccoglieranno testimonianze e analizzeranno tutti gli elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.