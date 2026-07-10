Iran-Usa, Trump: “Teheran ha chiesto di proseguire i colloqui”. Riparte il traffico nello Stretto di Hormuz

Washington - Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo le dichiarazioni di Donald Trump sul futuro dei negoziati e sul fragile equilibrio raggiunto nelle ultime ore.“L’Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato”. Lo ha scritto il presidente statunitense Donald Trump sul suo social Truth, riferendosi ai contatti in corso con Teheran.La dichiarazione arriva mentre i mediatori del Golfo stanno intensificando gli sforzi diplomatici per evitare una nuova escalation militare. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar avrebbe avviato contatti sia con Washington sia con Teheran nel tentativo di favorire un canale di dialogo e ridurre il rischio di nuovi scontri.Intelligence israeliana: presunto piano iraniano contro TrumpNel frattempo, secondo fonti citate dai media internazionali, Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence relative a un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump.Le informazioni sarebbero state trasmesse nell’ambito della cooperazione tra i due Paesi, mentre resta elevato il livello di allerta per possibili azioni di ritorsione legate alle tensioni regionali.Riprende il traffico nello Stretto di HormuzDopo il rallentamento e il blocco temporaneo delle attività marittime nello Stretto di Hormuz, causato dalle ostilità tra Stati Uniti e Iran, il traffico navale sembra essere tornato gradualmente alla normalità.Secondo quanto riferito da Al Jazeera, sulla base dei dati di monitoraggio delle navi e delle dichiarazioni delle autorità giapponesi, le rotte commerciali nell’area avrebbero ripreso a funzionare.Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi strategici più importanti al mondo per il trasporto energetico globale: ogni crisi nella zona può avere conseguenze sui mercati internazionali del petrolio e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.Israele valuta un nuovo coinvolgimento nelle operazioni UsaSul fronte militare, Israele starebbe valutando la possibilità di un nuovo coinvolgimento nelle operazioni statunitensi contro l’Iran.La situazione resta comunque in continua evoluzione: mentre proseguono i contatti diplomatici, permangono forti tensioni tra le parti e il rischio di una nuova escalation nella regione.