Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: vittime a Kiev, Poltava e Kryvyi Rih

Kiev - Una nuova notte di attacchi ha colpito l’, con raid russi che hanno interessato diverse aree del Paese. Secondo quanto dichiarato dal, l’operazione avrebbe avuto come obiettivo infrastrutture e obiettivi militari.

Il bilancio delle vittime è ancora in aggiornamento. Una persona è morta a Kiev e un’altra a Poltava, in seguito agli attacchi aerei russi lanciati poche ore dopo l’avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva annunciato la possibilità di un imminente «attacco massiccio».

Il bilancio più grave arriva però da Kryvyi Rih, nell’Ucraina centrale, dove secondo le autorità locali sei persone sono morte a causa di un attacco missilistico russo. Tra le vittime ci sarebbero anche due bambine di 5 e 12 anni.

Le autorità ucraine stanno effettuando verifiche sui danni provocati dai raid e proseguono le operazioni di soccorso nelle aree colpite. Gli attacchi si inseriscono nella nuova escalation del conflitto, con le forze russe che continuano a colpire il territorio ucraino con missili e droni.