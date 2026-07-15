Caldo record sull’Italia, arriva il picco dell’ondata di afa: fino a 15 città da bollino rosso

Roma - L’Italia si prepara ad affrontare il culmine della. Dopo i primi segnali di forte aumento delle temperature, con alcune località della Sardegna che martedì hanno sfiorato i, il picco dell’afa è atteso tra

L’anticiclone africano continua a interessare gran parte del Paese, portando temperature elevate soprattutto nelle aree interne e nelle grandi città. Le località contrassegnate dal bollino rosso, indicatore del massimo livello di rischio per la salute legato al caldo, sono destinate ad aumentare: dai sette centri interessati nella giornata di mercoledì si passerà a un numero più elevato nel momento di massima intensità della fase calda.

In Sardegna sono attesi valori particolarmente elevati, con punte che potrebbero arrivare oltre i 40 gradi, mentre anche diverse zone del Centro e del Sud dovranno fare i conti con temperature prossime ai 40 gradi.

Non sarà però solo caldo. Nelle prossime ore è previsto anche un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibilità di temporali e fenomeni intensi al Nord. È stata diramata un’allerta gialla per alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto, dove potrebbero verificarsi rovesci, temporali e locali criticità.

Gli esperti invitano alla prudenza soprattutto per anziani, bambini e persone fragili: nelle ore centrali della giornata è consigliato evitare l’esposizione prolungata al sole, mantenere una buona idratazione e limitare gli sforzi fisici durante le fasce più calde.

Il quadro meteorologico resterà quindi caratterizzato da un doppio scenario: caldo intenso al Centro-Sud e rischio di temporali improvvisi sulle regioni settentrionali, in attesa di un possibile cambiamento dopo la fase di massima pressione dell’anticiclone.