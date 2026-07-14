Caldo record, l’ondata di calore entra nel vivo: sette città da bollino rosso e temperature fino a 45 gradi

Roma - La terza ondata di calore dell’anno entra nella sua fase più intensa e fa aumentare l’allerta in gran parte dell’Italia. Il numero delle città contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute legato alle alte temperature, sale a quattro oggi e raggiungerà quota sette nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio.
Dopo Firenze e Perugia, già indicate lunedì come città a rischio massimo, oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a quattro il numero dei centri urbani interessati dal livello più elevato di emergenza caldo.
Da mercoledì entreranno nella fascia rossa anche Bologna, Frosinone e Roma, con un ulteriore aumento delle aree sottoposte a particolare attenzione.
Temperature record in arrivo
La fase più critica della perturbazione anticiclonica è attesa nei prossimi giorni. Entro venerdì sono previste temperature estreme, con punte fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna.
Il caldo intenso non riguarda soltanto l’Italia: anche diverse aree d’Europa stanno affrontando una fase di temperature eccezionalmente elevate, con conseguenze sulla salute pubblica, sull’agricoltura e sulle risorse idriche.
Emergenza acqua in Piemonte
Oltre al caldo, cresce la preoccupazione per la situazione idrica in alcune regioni. In Piemonte il presidente della Regione Alberto Cirio ha lanciato un appello per fronteggiare la carenza d’acqua, chiedendo supporto alla Valle d’Aosta e al Canton Ticino.
La siccità e le alte temperature stanno mettendo sotto pressione le riserve disponibili, aumentando la necessità di interventi coordinati per garantire l’approvvigionamento idrico.
Le autorità invitano la popolazione, soprattutto anziani, bambini e persone fragili, a prestare particolare attenzione nelle ore più calde della giornata e ad adottare comportamenti utili a ridurre i rischi legati all’afa.