Varese, investe un gruppo di pedoni: morta una ragazza di 17 anni, quattro feriti

Maccagno con Pino e Veddasca, Varese – Tragico incidente nel pomeriggio lungo la strada statale 394 del Verbano, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe travolto un gruppo di cinque pedoni che si trovavano lungo la carreggiata o nelle immediate vicinanze.

La giovane sarebbe morta sul colpo a causa dell’impatto. Altre quattro persone, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, sono rimaste ferite in modo grave e sono state soccorse e trasferite in ospedale.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.