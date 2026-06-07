Roland Garros 2026, Zverev in trionfo: battuto Cobolli in cinque set dopo oltre quattro ore di battaglia

Parigi – Alexander Zverev conquista il, superando in finale l’italiano Flavio Cobolli al termine di una sfida intensa e combattuta durata. Per il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, si tratta del

Sul campo centrale di Parigi, la finale ha vissuto continui ribaltamenti di fronte. Zverev ha aperto con autorità aggiudicandosi il primo set per 6-1, ma Cobolli ha reagito immediatamente vincendo il secondo 6-4, riportando la partita in equilibrio.

Nel terzo set il tedesco è tornato avanti con un altro 6-4, ma l’azzurro non ha mollato e ha conquistato il quarto set al tie-break 7-6, trascinando la finale al quinto e decisivo parziale.

Nel set conclusivo, però, Zverev ha imposto nuovamente il proprio ritmo, chiudendo con un netto 6-1 che gli ha consegnato il titolo sulla terra rossa parigina.

Per Cobolli, protagonista di una prestazione di alto livello e grande solidità mentale, resta comunque la soddisfazione di aver disputato la prima finale Slam della carriera, confermandosi tra le rivelazioni del torneo.

Zverev, invece, corona una lunga rincorsa ai grandi titoli con una vittoria che lo consacra definitivamente tra i campioni della sua generazione.