Stretto di Hormuz, tensione alle stelle: USA abbattono due droni iraniani diretti contro navi mercantili

Stretto di Hormuz - L’episodio si inserisce in una fase di, uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico e commerciale.

Secondo quanto comunicato dal United States Central Command (CENTCOM), le forze statunitensi hanno intercettato e distrutto due droni d’attacco iraniani che avrebbero rappresentato una minaccia per navi mercantili in transito nell’area. L’azione è stata definita “difensiva” e finalizzata alla tutela della navigazione internazionale.

Lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo cruciale per il commercio globale di petrolio e gas naturale liquefatto, e negli ultimi anni è stato spesso al centro di tensioni tra Stati Uniti e Iran.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di contrapposizione regionale tra Iran e Stati Uniti, con frequenti incidenti marittimi, intercettazioni e operazioni militari preventive.

Il CENTCOM ha ribadito che le forze americane “restano pronte a difendersi da ogni aggressione”, segnalando un livello di allerta operativo elevato nell’area.