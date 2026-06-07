Attacco con drone nella zona di Chernobyl, incendio in un’area di stoccaggio del combustibile nucleare

Nella notte un drone russo avrebbe colpito un edificio all’interno del sito di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nell’area di, provocando un incendio. La notizia è stata diffusa dalla società statale ucraina per l’energia nucleare, che ha segnalato danni strutturali all’impianto.

Secondo quanto riferito, le autorità ucraine hanno informato l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), che ha confermato comunicazioni da Kiev relative a danni significativi all’edificio di ricezione del combustibile, incluse facciate, finestre e porte, oltre a effetti dell’onda d’urto sugli edifici vicini. L’agenzia ha tuttavia precisato che i livelli di radiazione nell’area restano entro i limiti di sicurezza.

Allerta aerea in Ucraina

A seguito dell’attacco, è stato dichiarato lo stato di allerta aerea in Ucraina e in diverse regioni del Paese, per il rischio di nuovi attacchi missilistici, inclusa la minaccia di impiego di missili balistici.

Scenario internazionale e tensioni geopolitiche

Nel frattempo, un’inchiesta del Wall Street Journal ha riportato che parte dell’élite economica russa vicina al presidente Vladimir Putin continuerebbe a mantenere stili di vita di lusso nonostante le sanzioni occidentali imposte dopo l’invasione dell’Ucraina.

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è atteso oggi a Londra per un incontro con i leader europei Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, finalizzato a fare il punto sugli sforzi per una possibile soluzione negoziata del conflitto.

Secondo fonti della presidenza francese, i leader europei discuteranno prima tra loro e successivamente con Zelenskyy alle 18:30 italiane, con l’obiettivo dichiarato di lavorare a una “pace giusta e duratura” in Ucraina.