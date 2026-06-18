Reggio Emilia, travolto da un camion della nettezza urbana: morto bambino di 11 anni in bicicletta

Reggio Emilia – Tragedia nel pomeriggio in città: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Il piccolo è stato soccorso immediatamente e trasportato in condizioni disperate all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove i medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo in ospedale.Secondo le prime informazioni, sul luogo dell’incidente era presente un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe prestato i primi soccorsi, effettuando il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.Poco dopo è arrivata l’ambulanza che ha trasferito il bambino in ospedale, ma le gravi condizioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.Il ragazzino aveva appena terminato la scuola elementare. La notizia ha suscitato profondo dolore e sgomento nella comunità di Reggio Emilia, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le eventuali responsabilità.