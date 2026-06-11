Papa Leone XIV atteso a Pavia il 20 giugno: programma, percorsi e maxischermi per i fedeli

Pavia - Pavia si prepara ad accoglieresabato 20 giugno, in occasione di una visita pastorale che toccherà alcuni dei luoghi simbolo della città, con momenti di preghiera, incontri pubblici e tappe istituzionali. L’attesa è alta e la Diocesi di Pavia ha già comunicato il tutto esaurito dei pass per le aree principali dell’evento.

I pass di accesso alle piazze centrali San Pietro in Ciel d’Oro, Piazza Duomo e Piazza Vittoria sono stati distribuiti ai fedeli delle parrocchie locali e risultano esauriti. Per chi non è riuscito a prenotarsi, la Diocesi invita a seguire il passaggio del Pontefice lungo il tragitto tra la basilica e il centro cittadino, in particolare in viale Matteotti, piazza Petrarca e via XX Settembre. Per facilitare la partecipazione saranno installati due maxischermi, uno in piazza Petrarca e uno nel cortile del Castello Visconteo.

Il Pontefice arriverà alle 14:45 al campo di rugby del Cravino, dove è previsto l’atterraggio. Da lì si sposterà al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica per una visita privata. Alle 15:30 sarà alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove alle 16:15 presiederà una Celebrazione della Parola e venererà le reliquie di Sant’Agostino.

Successivamente, alle 17:00 ci sarà il saluto ai fedeli davanti alla basilica e il trasferimento in papamobile verso Piazza Duomo. Qui è previsto l’incontro con la comunità sudamericana e con i bambini e ragazzi dei Grest della Diocesi, oltre a un momento di adorazione del Santissimo Sacramento in Duomo.

Alle 17:30 si terrà il momento centrale in Piazza Vittoria con l’incontro del Papa con la cittadinanza pavese. Al termine della visita il Pontefice ripartirà in elicottero verso Sant’Angelo Lodigiano, dove è prevista la venerazione del cuore di Santa Francesca Cabrini nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini.