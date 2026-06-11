Papa Leone XIV atteso a Pavia il 20 giugno: programma, percorsi e maxischermi per i fedeli

Pavia - Pavia si prepara ad accogliere Papa Leone XIV sabato 20 giugno, in occasione di una visita pastorale che toccherà alcuni dei luoghi simbolo della città, con momenti di preghiera, incontri pubblici e tappe istituzionali. L’attesa è alta e la Diocesi di Pavia ha già comunicato il tutto esaurito dei pass per le aree principali dell’evento.
I pass di accesso alle piazze centrali San Pietro in Ciel d’Oro, Piazza Duomo e Piazza Vittoria sono stati distribuiti ai fedeli delle parrocchie locali e risultano esauriti. Per chi non è riuscito a prenotarsi, la Diocesi invita a seguire il passaggio del Pontefice lungo il tragitto tra la basilica e il centro cittadino, in particolare in viale Matteotti, piazza Petrarca e via XX Settembre. Per facilitare la partecipazione saranno installati due maxischermi, uno in piazza Petrarca e uno nel cortile del Castello Visconteo.
Il Pontefice arriverà alle 14:45 al campo di rugby del Cravino, dove è previsto l’atterraggio. Da lì si sposterà al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica per una visita privata. Alle 15:30 sarà alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove alle 16:15 presiederà una Celebrazione della Parola e venererà le reliquie di Sant’Agostino.
Successivamente, alle 17:00 ci sarà il saluto ai fedeli davanti alla basilica e il trasferimento in papamobile verso Piazza Duomo. Qui è previsto l’incontro con la comunità sudamericana e con i bambini e ragazzi dei Grest della Diocesi, oltre a un momento di adorazione del Santissimo Sacramento in Duomo.
Alle 17:30 si terrà il momento centrale in Piazza Vittoria con l’incontro del Papa con la cittadinanza pavese. Al termine della visita il Pontefice ripartirà in elicottero verso Sant’Angelo Lodigiano, dove è prevista la venerazione del cuore di Santa Francesca Cabrini nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini.