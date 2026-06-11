L’Aquila: al Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga lo ”Slow Food Day”





Domenica 14 giugno a L’Aquila arriva a sorpresa un grande evento speciale che si va ad aggiungere al già corposo Calendario annuale del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”,in occasione dello “SLOW FOOD DAY”, la festa della Rete di Slow Food organizzata in tutta Italia per raccontare il valore culturale del cibo capace di generare piacere, consapevolezza e cambiamento, che quest’anno rende omaggio all’eredità lasciata in dote dall’indimenticabile fondatore Carlo Petrini.

Insieme a Slow Food Abruzzo, Slow Food Lazio e Slow FoodMarche, l’Associazione “Borghi e Sentieri della Laga OdV”coglie così occasione per invitare produttori, appassionati e cittadini a partecipare con grande piacere alla festa italiana della Chiocciola con una giornata dedicata al cibo buono, pulito e giusto nella città abruzzese “Capitale Italina della Cultura 2026”, dopo lo stretto rapporto di collaborazione avviato da tempo per far avvicinare a questo preziosissimo “movimento globale del cibo” anche le numerose realtà esistenti nel comprensorio geografico dei Monti della Laga. In questi luoghi di bellezze nonostante l’evidente e persistente condizionamento delle ferite inferte dal sisma, resistono infatti degli straordinari esempi di piccole comunità residenti ancora custodi di straordinarie produzioni di eccellenze agricole ed enogastronomiche, tutte da scoprire.

L’iniziativa si terrà presso la Sede CAI L’Aquila, sita in Via Sassa 34, a partire dalle Ore 10.30.

Il programma prevede un’interessante Tavola rotonda “Cibo e cultura, rapporti e racconti”, dedicata al ruolo centrale del cibo nella cultura umana come elemento di unione tra popoli e culture, a cui farà seguito uno spazio di “Degustazione Assaggi” di storie dai produttori della rete Slow Food delle tre regioni riunite e un“Laboratorio per i bambini” avente a tema la scoperta dei cinque sensi del miele.

La partecipazione all’evento prevede un contributo di 10 euro a favore di Slow Food Abruzzo. Per agevolare l’organizzazione, è preferibile la prenotazione tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1ykt9j7pxIAzWCpSB-yUvzF72t3tVcDK__TwqlbiolvU/edit

Sito Internet: https://www.borghiesentieridellalaga.it/