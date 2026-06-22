Nasce “Io Voto”, il partito politico che punta a restituire centralità ai cittadini

Partecipazione, giustizia sociale, tutela delle famiglie, sviluppo economico e sovranità nazionale al centro del progetto politico lanciato da Ignazio Tullo

Nasce ufficialmente “Io Voto”, il nuovo movimento politico promosso da Ignazio Tullo, con l'obiettivo di riportare il cittadino al centro delle decisioni politiche e amministrative del Paese, valorizzando la partecipazione democratica, il dialogo con i territori e il coinvolgimento diretto delle comunità nelle scelte che riguardano il futuro dell’Italia.

Il progetto prende forma in un momento storico caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, sociali e istituzionali, nel quale cresce la richiesta di una politica più vicina alle persone, capace di ascoltare le esigenze reali dei cittadini e di tradurle in azioni concrete.

Tra i principi ispiratori del movimento vi sono la promozione della giustizia sociale, la tutela della famiglia, il sostegno alle fasce più fragili della popolazione, la valorizzazione del lavoro, lo sviluppo economico sostenibile e la difesa della sovranità nazionale nel quadro dei valori democratici e costituzionali.

Nel percorso di costruzione del progetto politico, Ignazio Tullo ha inoltre avuto occasione di confrontarsi con autorevoli rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche. In particolare, da Capo Dipartimento Organizzativo della Democrazia Cristiana, presso la Prima Loggia del Palazzo Apostolico in Vaticano, ha preso parte ad un incontro istituzionale con il Segretario di Stato di Sua Santità, Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, durante il quale sono stati affrontati temi legati alla centralità della persona, alla solidarietà sociale, alla partecipazione civica e alla promozione del bene comune.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione sui valori della tradizione cristiana e cattolica, con particolare attenzione alla dignità della persona, alla coesione sociale e alla necessità di costruire politiche orientate al servizio delle comunità e delle famiglie.

«Io Voto nasce dalla convinzione che sia arrivato il momento di restituire ai cittadini il diritto di incidere realmente sulle scelte che riguardano il futuro del Paese. Vogliamo costruire una politica vicina alle persone, capace di ascoltare, proporre e agire», dichiara Ignazio Tullo.

Il partito si propone di lavorare per una maggiore tutela del potere d'acquisto delle famiglie, per una fiscalità più sostenibile, per il sostegno al lavoro e per la valorizzazione delle attività produttive. Grande attenzione viene inoltre riservata alle politiche sociali, alla difesa dei servizi pubblici essenziali e alla promozione di opportunità concrete per le nuove generazioni.

Tra gli obiettivi strategici figurano anche il rafforzamento della sicurezza sul territorio, una gestione efficace dei fenomeni migratori, il sostegno alla formazione professionale e all'occupazione giovanile, nonché la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Il partito guarda inoltre alla valorizzazione delle infrastrutture e delle risorse strategiche nazionali, alla promozione dell'innovazione tecnologica, alla modernizzazione del Paese e alla difesa degli interessi nazionali in un contesto internazionale sempre più complesso.

Particolare rilievo viene attribuito anche alla partecipazione democratica dei cittadini, alla trasparenza delle istituzioni e alla necessità di avvicinare nuovamente la politica alle comunità locali, favorendo strumenti che consentano ai cittadini di esprimersi direttamente sulle principali scelte che riguardano il territorio e il futuro del Paese.

Il programma del partito affronta inoltre temi legati alla tutela della famiglia, alla sanità, alla scuola, al turismo, alla cultura, alla privacy e alla qualità della vita, con l'obiettivo di costruire una visione complessiva di sviluppo economico e sociale fondata sulla dignità della persona e sul bene comune.





Nei prossimi mesi il partito avvierà una serie di incontri pubblici e iniziative sul territorio finalizzate a presentare il progetto politico, raccogliere proposte dai cittadini e costruire una rete di adesioni, partecipazione attiva e confronto democratico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la PAGINA FACEBOOK di IO VOTO.