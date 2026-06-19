Mondiali 2026, Stati Uniti agli ottavi: battuta l’Australia 2-0 Coppa del Mondo

Seattle - Gli Stati Uniti conquistano la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale con una giornata d’anticipo grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Australia.

La squadra americana ha indirizzato la sfida già nel primo tempo, trovando entrambe le reti prima dell’intervallo: il vantaggio è arrivato con l’autogol di Burgess, mentre il raddoppio porta la firma di Freeman, che ha chiuso i conti.

L’Australia ha provato a reagire nella ripresa, ma gli Stati Uniti hanno gestito il vantaggio senza concedere occasioni decisive, centrando così il passaggio del turno.

Per i padroni di casa si tratta di un risultato importante nel percorso mondiale: la qualificazione anticipata permette ora alla squadra di concentrarsi sull’ultima gara del girone e sulla preparazione alla fase a eliminazione diretta.