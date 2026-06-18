Milano, operaio 38enne muore schiacciato da un pilastro durante il lavoro

Binasco, Milano - Un incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina a Binasco, nell’hinterland di Milano. Un operaio di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro mentre era in servizio per la Sasom srl, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, identificato come Touil Abderrazzak e di origini marocchine, stava manovrando un mezzo per la raccolta dei rifiuti in via Manzoni quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato contro uno dei pilastri che sorreggono la cancellata dell’azienda. A seguito dell’urto, il blocco di cemento sarebbe poi crollato addosso al lavoratore.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L’operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Rozzano, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. La polizia locale è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La Sasom srl ha espresso profondo cordoglio per la morte del dipendente, dichiarandosi “profondamente scossa” per la tragedia.

Dure le reazioni sindacali. La Uil e la Uil Trasporti Lombardia hanno parlato dell’ennesima tragedia sul lavoro nel settore dell’igiene ambientale, denunciando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza. I rappresentanti sindacali sottolineano come non si possa considerare simili eventi semplici fatalità e chiedono un intervento normativo più incisivo, fino all’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Anche la Fp Cgil di Milano e della Lombardia richiama l’attenzione sulla tutela della salute e della vita dei lavoratori come priorità assoluta.