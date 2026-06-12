Milano, 18enne muore dopo scontro tra monopattino e auto: feriti lievi gli altri coinvolti

Milano - Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale tra un monopattino elettrico e un’automobile.

Il giovane, che viaggiava come passeggero su un monopattino, è deceduto all’ospedale Ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro avvenuto poco prima della mezzanotte in via dell’Innovazione, alla periferia della città.

Nell’incidente sono rimasti feriti in modo lieve il conducente del monopattino, un ventenne, e una ragazza di 21 anni alla guida dell’auto coinvolta. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, il monopattino elettrico avrebbe attraversato l’incrocio tra viale dell’Innovazione e via Caldirola senza rispettare la precedenza, entrando in collisione con una vettura Kia Picanto che sopraggiungeva.

Sul posto non sarebbero stati trovati i caschi dei due occupanti del monopattino. La conducente dell’auto è risultata negativa ai test alcolemici e tossicologici.

Gli agenti della Polizia Locale stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e l’autopsia sulla salma del giovane per chiarire ulteriori aspetti della tragedia.