Maturità, oggi la seconda prova: i maturandi affrontano le materie di indirizzo

Dopo la prima prova scritta di italiano, i maturandi tornano sui banchi per affrontare oggi la seconda prova dell’Esame di Stato, quella dedicata alle discipline caratterizzanti dei diversi percorsi di studio.Al Liceo Classico gli studenti si misurano con una versione di latino di Quintiliano, mentre allo Scientifico la prova riguarda la matematica. Al Linguistico, invece, è prevista la prova di Lingua straniera. Le tracce sono state predisposte per verificare le competenze specifiche maturate durante il percorso scolastico.Nella giornata di ieri gli studenti hanno affrontato la prima prova di italiano, con tracce che, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, hanno toccato argomenti “di grande attualità”. Tra i testi proposti figuravano una poesia di Cesare Pavese sul tema dell’amore mancato, un brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Svegliarsi all’alba”, il discorso di Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente, una riflessione sui “confini” del filosofo Frank Furedi, oltre a testi di Brancati, Husmann e Bianucci dedicati rispettivamente alla letteratura, all’incanto e alla divulgazione scientifica.Dopo la seconda prova, gli studenti dovranno affrontare il colloquio orale, ultima fase dell’esame che concluderà il percorso della scuola superiore e determinerà il voto finale della maturità.