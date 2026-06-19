Brescia, aggrediti due bambini in un parco pubblico: arrestato 29enne

Brescia - Due bambini, tra cui un piccolo di appena 3 anni, sarebbero stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia. Per il fatto è stato arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni, fermato dalla Polizia di Stato con le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo, regolarmente presente sul territorio italiano, avrebbe improvvisamente avvicinato due bambini che si trovavano nell'area verde insieme alle rispettive famiglie, afferrandoli al collo. Il primo sarebbe riuscito a liberarsi dalla presa e ad allontanarsi, mentre il secondo, un bambino di 3 anni, sarebbe stato trattenuto con maggiore forza e strattonato, in un episodio che gli inquirenti hanno definito come un tentativo di strangolamento.

Il passante interviene e blocca l'aggressore

A fermare la situazione sarebbe stato l'intervento di un passante, accorso dopo aver sentito le urla della madre del bambino più piccolo. La donna, infatti, avrebbe cercato di difendere il figlio attirando l'attenzione delle persone presenti.

Dopo una colluttazione, il cittadino intervenuto sarebbe riuscito a immobilizzare il 29enne a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Una volta giunti sul posto, secondo quanto riferito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di colpire anche gli agenti con calci e pugni, rendendo necessario l'arresto immediato.

Revocato il permesso di soggiorno

Il 29enne, che avrebbe già precedenti per spaccio, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha inoltre disposto la revoca del permesso di soggiorno, avviando le procedure previste per l'espulsione dal territorio nazionale.