Maltempo nel Milanese: alberi caduti e disagi tra Legnano, Garbagnate e Cesate

Milano - Un’improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio del 10 giugno sull’hinterland milanese, causando disagi diffusi soprattutto nell’area di Legnano e nei comuni limitrofi di Garbagnate Milanese e Cesate.

Secondo quanto riferito, intorno alle 16 si sono registrate forti raffiche di vento accompagnate da pioggia intensa e grandine, che hanno provocato la caduta di alberi, rami e cartelloni pubblicitari lungo diverse strade della zona.

La sala operativa dei Vigili del fuoco di via Messina ha ricevuto circa una trentina di richieste di intervento, tutte riconducibili a situazioni di pericolo legate al maltempo. Le squadre sono intervenute per la rimozione di piante abbattute e la messa in sicurezza di alberi pericolanti, oltre al ripristino della viabilità in alcuni punti critici.

Tra i disagi più rilevanti, anche il blocco temporaneo delle ambulanze in servizio presso l’ospedale di Garbagnate Milanese, rimaste intrappolate a causa degli alberi caduti sulle arterie stradali circostanti. Le condizioni meteo avverse hanno rallentato la circolazione e reso complessi gli spostamenti dei mezzi di soccorso.

Fenomeni di forte intensità sono stati segnalati anche in altre aree della Lombardia, in particolare nella provincia di Monza e Brianza, confermando le previsioni meteorologiche che avevano indicato possibili temporali localmente violenti nel corso del pomeriggio.