Fedez ricoverato al Fatebenefratelli di Milano: «Riaperta una vecchia ulcera»

MILANO, 21 LUGLIO 2026 – Fedez resta ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato in ambulanza nella serata di lunedì. Secondo quanto riferito dall'Ansa, il ricovero del cantante, all'anagrafe Federico Lucia, sarebbe legato alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza associata all'assunzione di farmaci antinfiammatori.

Le condizioni del rapper, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero gravi, ma i sanitari stanno proseguendo gli accertamenti per valutare il quadro clinico.

Il precedente ricovero del 2023

Non è la prima volta che Fedez viene ricoverato al Fatebenefratelli. Nel 2023 il cantante era già stato sottoposto a un ricovero per un problema analogo.

La sua storia clinica è stata segnata anche dalla diagnosi di un tumore neuroendocrino del pancreas, per il quale nel marzo del 2022 era stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Fedez, 36 anni, sta inoltre preparando il concerto in programma il 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. Proprio alla luce dei precedenti problemi di salute, i medici avrebbero deciso di sottoporre il cantante a tutti gli accertamenti necessari.

Fedez papà per la terza volta

Il ricovero arriva pochi giorni dopo una importante novità nella vita privata dell'artista. Lo scorso 18 luglio, Fedez aveva annunciato sui social di essere diventato papà per la terza volta.

La sua compagna, la 23enne milanese Giulia Honegger, ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo. Il cantante aveva condiviso sui social le prime immagini insieme al neonato e alla compagna, accompagnandole con la frase: «Una gioia così grande».

Per Fedez si tratta della terza paternità, dopo la nascita di Leone, nel 2018, e Vittoria, nel 2021, avuti con l'ex moglie Chiara Ferragni.

Il tumore al pancreas

Nel marzo 2022 Fedez aveva affrontato un delicato intervento chirurgico al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas. L'artista aveva raccontato pubblicamente il percorso della malattia, dalla scoperta della patologia all'operazione, fino alla degenza e al ritorno a casa.

Ora il cantante resta sotto osservazione al Fatebenefratelli, mentre proseguono gli accertamenti medici sulle sue condizioni.