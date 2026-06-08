L’Italia vince a Creta: 1-0 alla Grecia, decide Pio Esposito

Creta - A Creta l’Italia supera la Grecia per 1-0 in amichevole, grazie alla rete nel primo tempo di Pio Esposito, attaccante dell’Inter, sempre più protagonista con la maglia azzurra.
Il giovane attaccante aveva già segnato con la Nazionale nella precedente gara contro il Lussemburgo, confermando il buon momento sotto la gestione del commissario tecnico Silvio Baldini.
La partita
L’Italia parte forte e trova il vantaggio al 18’: azione finalizzata da Pio Esposito, con una deviazione decisiva che spiazza il portiere Vlachodimos.
Nel secondo tempo gli azzurri sfiorano il raddoppio al 47’ con Koleosho, che colpisce la traversa. Al 68’ arriva l’episodio che cambia l’inerzia della gara: espulsione di Reggiani per fallo su Douvikas e Italia in dieci uomini.
La Grecia prova a reagire nel finale: all’84’ Zafeiris colpisce il palo e sfiora il pareggio. Gli azzurri però resistono fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria di misura ma importante sul piano del morale e del percorso di crescita della squadra.