Garlasco, Stasi al Tribunale di Sorveglianza: “Stiamo preparando la revisione del processo”

Milano - Nel corso di un’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Alberto Stasi ha fatto riferimento alla possibilità di una revisione del procedimento giudiziario a suo carico, dichiarando che i suoi legali stanno lavorando in questa direzione.

L’udienza si è svolta tre giorni fa e si inserisce in un procedimento distinto rispetto alla richiesta di revisione della condanna per l’omicidio di Chiara Poggi, che non è ancora stata formalmente avviata. In quella sede, il Tribunale ha disposto la scarcerazione dell’uomo con l’affidamento ai servizi sociali.

Secondo quanto riportato, Stasi avrebbe risposto brevemente alle domande dei magistrati, limitandosi a confermare che i suoi difensori stanno predisponendo l’istanza per la revisione del processo che nel 2015 lo ha portato a una condanna a 16 anni di reclusione.

La discussione in aula si sarebbe concentrata principalmente sugli aspetti procedurali legati alla sua attuale posizione di sorveglianza, senza entrare nel merito del procedimento principale.