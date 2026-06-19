Garlasco, l’avvocato Cataliotti: “La madre di Andrea Sempio vittima di fake news e maldicenze”

“Una vittima di fake news e maldicenze”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia, ha definito Daniela Ferrari, madre dell’uomo coinvolto nell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

La donna è stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi dopo aver ingerito una quantità di farmaci che ha provocato un’overdose. Il giorno successivo i legali hanno confermato che si sarebbe trattato di un gesto volontario, un tentativo di togliersi la vita.

L’avvocato Cataliotti è intervenuto sulla vicenda con un messaggio di denuncia e allo stesso tempo un appello, sottolineando il peso delle informazioni false diffuse soprattutto attraverso il web e i social network.

Secondo il legale, la pressione mediatica e il clima di sospetto creatosi intorno alla famiglia avrebbero avuto un impatto pesante sulla salute psicologica della donna.

Daniela Ferrari era già stata coinvolta nel dibattito pubblico legato al caso, anche per la vicenda dello scontrino utilizzato come elemento a sostegno dell’alibi del figlio, relativo alla giornata del delitto di Garlasco.

La difesa di Andrea Sempio ha quindi richiamato l’attenzione sui rischi della diffusione incontrollata di ricostruzioni, accuse e contenuti non verificati online, evidenziando come il coinvolgimento mediatico possa avere conseguenze anche sulla vita privata delle persone interessate dall’inchiesta.

La vicenda giudiziaria, che ruota attorno all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, continua così ad avere ripercussioni anche sul piano umano e familiare per le persone coinvolte.