Cultura, giovani e comunità: alla BCC di Ostuni si svolgerà l’incontro “San Francesco, un’esplosione di vita”

L’11 giugno nella sala convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni un appuntamento dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco, agli Alfieri della Repubblica Karol Pastore ed Emanuele Amodio e al 25° anniversario del Coro “Antonio Legrottaglie”.

Un momento di riflessione sui valori della solidarietà, della fraternità, dell’impegno civile e della partecipazione comunitaria, nel segno dell’eredità spirituale di San Francesco d’Assisi e delle testimonianze positive offerte dalle nuove generazioni.

Si svolgerà giovedì 11 giugno 2026 alle ore 18.00, nella sala convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, l’incontro dal titolo “San Francesco. Un’esplosione di vita”, promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca Diocesana Pubblica “R. Ferrigno” di Ostuni.

L’iniziativa metterà al centro tre importanti ricorrenze e testimonianze: l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il riconoscimento ricevuto dagli Alfieri della Repubblica Karol Pastore ed Emanuele Amodio e il venticinquesimo anniversario della fondazione del Coro “Antonio Legrottaglie”.

L’incontro si propone come un’occasione di confronto tra diverse esperienze accomunate da un forte valore educativo e sociale. Il messaggio francescano, fondato sulla pace, sulla fratellanza e sull’attenzione verso gli altri, sarà il filo conduttore di una serata dedicata anche alla valorizzazione dell’impegno dei giovani e del ruolo delle comunità locali.

Ad aprire i lavori saranno Francesco Zaccaria, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, l’ingegnere Natale Palmisano, dirigente dell’ITET Pantanelli-Monnet, e la professoressa Grazia Ugenti, docente dello stesso istituto.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà rappresentato dalle testimonianze di Karol Pastore ed Emanuele Amodio, insigniti del titolo di Alfieri della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I due giovani racconteranno il proprio percorso umano e formativo, offrendo ai partecipanti una riflessione sui temi della cittadinanza attiva, della responsabilità sociale, dell’impegno civico e della capacità di trasformare talento e sensibilità personale in azioni concrete a beneficio della collettività.

Le loro storie rappresentano un esempio significativo per le nuove generazioni e per il territorio, dimostrando come studio, solidarietà e partecipazione possano diventare strumenti di crescita personale e comunitaria.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare il 25° anniversario del Coro “Antonio Legrottaglie”, realtà che nel corso degli anni ha svolto un ruolo importante nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale locale.

Attraverso il racconto del percorso compiuto dal coro sarà possibile ripercorrere una storia fatta di passione, impegno, aggregazione e partecipazione, elementi che hanno contribuito a rafforzare il legame tra musica e comunità.

L’iniziativa conferma il ruolo della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni come spazio aperto alla città, alle associazioni e al mondo della cultura.

Negli ultimi mesi la sala convegni dell’istituto ha ospitato numerosi eventi dedicati alla formazione, alla cultura, al sociale e alla crescita del territorio, consolidando la propria funzione di luogo di dialogo e confronto per la comunità locale.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.