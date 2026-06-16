Como, auto precipita nel lago: una donna salva, disperso un uomo

COMO – Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina, nei pressi del tratto tra i comuni di Brienno e Argegno, sul lago di Lago di Como.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile con due persone a bordo è uscita di strada ed è finita nelle acque del lago.

Una donna è riuscita a liberarsi autonomamente dall’abitacolo prima che il veicolo si inabissasse. Soccorsa tempestivamente, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Restano invece disperse le tracce dell’uomo che viaggiava con lei.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero. È stato inoltre attivato l’elisoccorso per supportare le operazioni dall’alto e velocizzare le perlustrazioni dell’area.

Le ricerche proseguono senza sosta nelle acque del lago, mentre le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.