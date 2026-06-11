Al via i Mondiali 2026: cerimonia allo Stadio Azteca e debutto tra Messico e Sudafrica

Città del Messico - Prende ufficialmente il via oggi la Coppa del Mondo di calcio FIFA World Cup 2026, ospitata per la seconda volta nella storia da tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti.

L’edizione di quest’anno si apre con un formato ampliato e un calendario record da 104 partite complessive. Il match inaugurale è in programma stasera alle 21 (ora italiana) tra la nazionale del Messico nazionale di calcio e quella del Sudafrica nazionale di calcio, dando ufficialmente il via alla competizione.

Prima del calcio d’inizio, lo storico Estadio Azteca ospiterà la cerimonia di apertura, con un cast di artisti internazionali. Tra le esibizioni previste, Shakira e Burna Boy interpreteranno il brano ufficiale “Dai Dai”.

Prevista anche la partecipazione di Andrea Bocelli, che si esibirà insieme a Ejae nel brano “DNA”, aggiungendo un momento musicale di forte impatto simbolico all’evento inaugurale.

L’avvio del torneo segna così l’inizio di un mese di calcio internazionale, con attenzione globale puntata sulle tre nazioni ospitanti e sulle prime sfide del girone iniziale.