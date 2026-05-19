Strozza, ricerche in aree rurali per la testa di Pamela Genini: impiegate unità cinofile specializzate

Strozza, Bergamo – I Carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno individuato alcune aree rurali in cui potrebbe trovarsi la testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall’ex fidanzato Gianluca Soncin e successivamente sepolta nel cimitero del suo paese natale, Strozza. Nei giorni successivi, la salma sarebbe stata profanata, con il mancato ritrovamento della testa.

Le nuove attività investigative si concentrano su terreni e zone rurali riconducibili a proprietà private già attenzionate dagli inquirenti. Le ricerche, secondo quanto comunicato, si basano sulle risultanze investigative raccolte nelle ultime settimane.

Per il reato di vilipendio di cadavere risulta indagato dalla Procura di Bergamo Francesco Dolci, amico della vittima, già destinatario in passato di perquisizioni sia nella propria abitazione sia in immobili riconducibili alla sua famiglia. L’uomo ha sempre respinto ogni accusa.

Oggi i Carabinieri hanno dato esecuzione a un nuovo decreto di perquisizione emesso dalla Procura, esteso ad aree rurali in territorio di Sant’Omobono Terme, sempre in provincia di Bergamo. Le operazioni, definite complesse per estensione e caratteristiche del territorio, proseguiranno per più giorni.

Le attività di ricerca sono supportate da unità cinofile specializzate nella localizzazione di resti umani, provenienti dal centro cinofili di Firenze. In particolare sono impiegati due cani addestrati, un pastore belga Malinois e un pastore tedesco, specificamente formati per individuare parti anatomiche anche in aree estese e difficilmente accessibili.

Le ricerche si concentrano in zone rurali appartenenti alla famiglia di Dolci, già oggetto di precedenti perquisizioni senza esito. Gli investigatori non escludono che eventuali elementi utili possano emergere proprio grazie all’impiego delle unità cinofile in aree isolate del territorio.