Tragedia alle Maldive, recuperati altri due corpi dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimathà

Vaavu, Maldive - Sono stati recuperati oggi i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro sub italiani rimasti dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive.

Le operazioni sono state condotte da una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei ad alta complessità. Restano ancora da recuperare i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, il cui recupero sarebbe previsto nella giornata di domani.

Nei giorni scorsi era già stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti.

Nel frattempo emergono nuovi elementi sul tema delle autorizzazioni necessarie per effettuare immersioni nella zona. Secondo il governo di Malé, soltanto la professoressa Montefalcone e i due ricercatori coinvolti nella spedizione sarebbero stati in possesso delle autorizzazioni richieste. Una versione parzialmente contestata dall’operatore dello yacht coinvolto nell’escursione, secondo cui il dive master Benedetti non avrebbe avuto necessità di autorizzazioni specifiche per svolgere il proprio ruolo.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Roma, che procede per l’ipotesi di omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le condizioni dell’immersione, il rispetto delle procedure di sicurezza e le eventuali responsabilità organizzative nella tragedia costata la vita ai sub italiani.