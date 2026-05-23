Malpensa, rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive: lunedì le autopsie in procura

Milano - Sono atterrate all’aeroporto di Milano Malpensa alle 13.10 le salme di quattro delle cinque vittime italiane della tragedia avvenuta alle Maldive, riportate in Italia da un volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul.

Si tratta della docente dell’Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, neolaureato dell’ateneo genovese. Le quattro salme sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.

Nei prossimi giorni saranno eseguite le autopsie per chiarire le cause del decesso, avvenuto nelle acque dell’atollo di Vaavu insieme ad altri sub italiani coinvolti nella stessa tragedia. Già nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, originario di Padova e capobarca dell’escursione subacquea.

Il primo esame autoptico sarà eseguito su Benedetti lunedì 25 maggio, mentre le successive operazioni riguarderanno gli altri quattro corpi.

Sempre lunedì, alle 12, la procura di Busto Arsizio conferirà l’incarico per le autopsie alla presenza della pm Nadia Alessandra Calcaterra, su delega della procura di Roma. L’esame sarà affidato a un collegio peritale composto dal medico legale Luca Tajana dell’Università di Pavia, dalla tossicologa Cristiana Stramesi e dallo specialista in medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri.

Le parti coinvolte potranno nominare propri consulenti tecnici: per la famiglia Gualtieri risulta incaricata la dottoressa Carola Vanoli.

Le indagini puntano ora a chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente subacqueo e le eventuali cause tecniche o ambientali che possano aver contribuito alla morte dei cinque italiani.