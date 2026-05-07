Italia-Cina, imprese, al via la Missione Business 2026 con il “Giardino di Eccellenze Italiane”





Dal 21 giugno al 3 luglio un percorso tra Nanchino, Shanghai e Zhejiang per favorire l’accesso delle aziende italiane al mercato cinese

Un ponte operativo tra Italia e Cina per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. È questo l’obiettivo della Missione Business Italia-Cina 2026, un’iniziativa che punta a creare opportunità concrete di sviluppo commerciale attraverso un programma strutturato di incontri istituzionali, relazioni strategiche e attività progettuali.



Il progetto “Giardino di Eccellenze Italiane”

Cuore dell’iniziativa è il progetto “Giardino di Eccellenze Italiane”, una piattaforma permanente dedicata alla promozione e alla rappresentanza delle aziende italiane nella Repubblica Popolare Cinese.

Il progetto prevede diverse linee operative:

· Spazi di coworking e incubatore attrezzato a Shanghai, disponibili da marzo 2026, per supportare le imprese nell’ingresso nel mercato cinese

· Uno showroom espositivo di circa 23 mila metri quadrati nella città di Wuhan, attivo da ottobre 2026, pensato come vetrina per il Made in Italy

· Una piattaforma commerciale online, pronta da luglio 2026, per promuovere e vendere prodotti italiani direttamente sul mercato cinese

La missione: tappe e programma





La missione si svolgerà dal 21 giugno al 3 luglio 2026 e accompagnerà le aziende partecipanti in un percorso articolato tra le principali aree economiche del Paese.

Nanchino | 21-27 giugno

La prima tappa sarà dedicata a:

· Incontri istituzionali con enti locali

· Sessioni B2B con importatori e distributori

· Attività di networking con operatori del mercato cinese

· Approfondimenti commerciali

Shanghai | 27-30 giugno

A Shanghai si entrerà nel vivo del progetto:

· Incontri istituzionali e commerciali

· Attività legate al “Giardino di Eccellenze Italiane”

· Analisi delle opportunità di sviluppo e collaborazione



Zhejiang | 1-2 luglio

La missione proseguirà con:

· Visite operative aziendali

· Incontri per collaborazioni progettuali

· Approfondimenti industriali e strategici





Il rientro in Italia è previsto per il 3 luglio, con partenza da Shanghai.

Opportunità per le imprese

La partecipazione alla missione è gratuita, con le aziende chiamate a sostenere esclusivamente le spese di viaggio, vitto e alloggio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per:

· Conoscere direttamente il mercato cinese

· Valutare opportunità commerciali

· Avviare relazioni con interlocutori istituzionali e imprenditoriali

Il ruolo di EPROGECT

A supporto del progetto, la società EPROGECT si occupa delle iscrizioni, favorendo connessioni e relazioni tra il sistema imprenditoriale italiano e quello cinese.

L’obiettivo è trasformare la partecipazione delle imprese in presenza stabile e opportunità di business nel mercato asiatico, sempre più centrale negli equilibri economici globali.

Per adesioni:



Cell: 3488066418

Cell: 3343878796

E-mail: eprogect@libero.it