Italia-Cina, imprese, al via la Missione Business 2026 con il “Giardino di Eccellenze Italiane”

Dal 21 giugno al 3 luglio un percorso tra Nanchino, Shanghai e Zhejiang per favorire l’accesso delle aziende italiane al mercato cinese
Un ponte operativo tra Italia e Cina per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. È questo l’obiettivo della Missione Business Italia-Cina 2026, un’iniziativa che punta a creare opportunità concrete di sviluppo commerciale attraverso un programma strutturato di incontri istituzionali, relazioni strategiche e attività progettuali.
Il progetto “Giardino di Eccellenze Italiane”
Cuore dell’iniziativa è il progetto “Giardino di Eccellenze Italiane”, una piattaforma permanente dedicata alla promozione e alla rappresentanza delle aziende italiane nella Repubblica Popolare Cinese.
Il progetto prevede diverse linee operative:
· Spazi di coworking e incubatore attrezzato a Shanghai, disponibili da marzo 2026, per supportare le imprese nell’ingresso nel mercato cinese
· Uno showroom espositivo di circa 23 mila metri quadrati nella città di Wuhan, attivo da ottobre 2026, pensato come vetrina per il Made in Italy
· Una piattaforma commerciale online, pronta da luglio 2026, per promuovere e vendere prodotti italiani direttamente sul mercato cinese
La missione: tappe e programma
La missione si svolgerà dal 21 giugno al 3 luglio 2026 e accompagnerà le aziende partecipanti in un percorso articolato tra le principali aree economiche del Paese.
Nanchino | 21-27 giugno
La prima tappa sarà dedicata a:
· Incontri istituzionali con enti locali
· Sessioni B2B con importatori e distributori
· Attività di networking con operatori del mercato cinese
· Approfondimenti commerciali
Shanghai | 27-30 giugno
A Shanghai si entrerà nel vivo del progetto:
· Incontri istituzionali e commerciali
· Attività legate al “Giardino di Eccellenze Italiane”
· Analisi delle opportunità di sviluppo e collaborazione
Zhejiang | 1-2 luglio
La missione proseguirà con:
· Visite operative aziendali
· Incontri per collaborazioni progettuali
· Approfondimenti industriali e strategici
Il rientro in Italia è previsto per il 3 luglio, con partenza da Shanghai.
Opportunità per le imprese
La partecipazione alla missione è gratuita, con le aziende chiamate a sostenere esclusivamente le spese di viaggio, vitto e alloggio.
L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per:
· Conoscere direttamente il mercato cinese
· Valutare opportunità commerciali
· Avviare relazioni con interlocutori istituzionali e imprenditoriali
Il ruolo di EPROGECT
A supporto del progetto, la società EPROGECT si occupa delle iscrizioni, favorendo connessioni e relazioni tra il sistema imprenditoriale italiano e quello cinese.
L’obiettivo è trasformare la partecipazione delle imprese in presenza stabile e opportunità di business nel mercato asiatico, sempre più centrale negli equilibri economici globali.
Per adesioni:
Cell: 3488066418
Cell: 3343878796
E-mail: eprogect@libero.it