Festa della mamma, il messaggio di Giorgia Meloni: “La maternità è dono e sfida profonda”

Roma - In occasione della Festa della mamma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social un messaggio dedicato a tutte le madri, riflettendo sul significato della maternità come esperienza trasformativa e complessa.

“Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni”, ha scritto la premier.

Meloni ha poi rivolto un pensiero generale a tutte le madri, sottolineando il valore quotidiano dei loro gesti: “Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più”.

Nel messaggio, la presidente del Consiglio ha dedicato un augurio a tutte le mamme, da quelle impegnate ogni giorno nella vita familiare a quelle che vivono in silenzio responsabilità e preoccupazioni: “Buona festa della mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo”.