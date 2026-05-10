Putin: “La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione”, apertura al dialogo con l’UE mentre restano tensioni sul campo

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Mosca - La guerra in Ucraina potrebbe essere “giunta a una fase di conclusione”. È quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin al termine di una giornata segnata dalle celebrazioni sulla Piazza Rossa per l’anniversario della vittoria sul nazifascismo, svoltesi in tono più dimesso rispetto agli anni precedenti.

Nel suo intervento, Putin ha ribadito la posizione del Cremlino, definendo il conflitto come una risposta a una “forza aggressiva sostenuta e armata dall’intero blocco della NATO”.

Parata e segnali politici

La tradizionale parata militare non ha registrato particolari criticità, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha confermato il regolare svolgimento dell’evento.

In parallelo, Mosca ha respinto l’ipotesi di una tregua estesa, nonostante le aperture in tal senso avanzate dal presidente Usa Donald Trump nelle ore precedenti.

Apertura al dialogo con l’Unione Europea

In serata, tuttavia, lo scenario diplomatico ha registrato un cambio di tono. Putin ha dichiarato che la Russia “non ha mai rifiutato negoziati con l’Unione Europea”, aprendo alla possibilità di un dialogo politico.

Il presidente russo ha inoltre indicato una preferenza, in un eventuale ruolo di mediatore o negoziatore, per l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder.

Parallelamente, il presidente del Consiglio europeo António Costa aveva rilanciato l’ipotesi di un canale diplomatico con Mosca.

Scontri e situazione sul campo

Nonostante i segnali diplomatici, la situazione militare resta critica. Le autorità ucraine hanno riferito di nuovi attacchi attribuiti alle forze russe nelle ore precedenti l’eventuale cessate il fuoco, con almeno cinque morti e cinque feriti.

Il quadro rimane quindi contraddittorio: da un lato le aperture politiche e i segnali di possibile fine del conflitto, dall’altro la prosecuzione delle operazioni militari sul terreno.