Tensioni Usa-Iran, Trump: "Iran negozi ora o avrà problemi mai visti prima"

Teheran - Dopo giorni di forte tensione diplomatica e militare, Stati Uniti e Iran si incontrano oggi in Pakistan per un secondo round di colloqui, nel tentativo di ridurre l’escalation della crisi.

Il clima resta estremamente teso. Il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato un avvertimento: “Senza un accordo entro mercoledì ripartono le bombe”. Una dichiarazione che ha immediatamente alzato la pressione sul tavolo negoziale.

Dura la replica di Teheran, che attraverso fonti ufficiali ribadisce: “Non accettiamo negoziati all’ombra della minaccia”, confermando la linea di chiusura rispetto a condizioni considerate coercitive.

Nel frattempo, anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu interviene sul quadro regionale, avvertendo che “il lavoro in Iran non è finito”, alimentando ulteriormente le tensioni in un contesto già altamente instabile.

Le incertezze geopolitiche stanno avendo effetti immediati sui mercati finanziari: le principali piazze globali registrano ribassi diffusi, mentre il prezzo del petrolio continua a salire, spinto dai timori di un’ulteriore escalation nell’area mediorientale.

Sul fronte regionale, sono in programma nuovi colloqui tra Israele e Libano previsti per giovedì, nel tentativo di contenere ulteriori tensioni lungo il confine.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge un episodio che ha suscitato forte indignazione internazionale: la presunta profanazione con un martello di una statua raffigurante Gesù da parte di un soldato israeliano nel sud del Libano. L’episodio, ancora al vaglio delle verifiche, ha generato reazioni di condanna e ulteriori tensioni diplomatiche nella regione.

In questo scenario multiplo di crisi sovrapposte, il Medio Oriente resta al centro di un equilibrio sempre più fragile, con riflessi diretti sulla stabilità politica ed economica globale.