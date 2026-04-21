Sessa Aurunca, trovato un corpo in un’intercapedine: si indaga sulla morte del 20enne Vincenzo Iannitti

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un’abitazione in ristrutturazione a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di Vincenzo Iannitti, 20 anni, scomparso lo scorso 18 marzo.

Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’edificio in corso di lavori. Sul caso è stato fermato un sospettato, accompagnato in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Sessa Aurunca e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. I resti del giovane sono stati trasferiti all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’esame autoptico, che dovrà chiarire le cause della morte.

Del caso si era occupata anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto?, mentre la famiglia aveva organizzato nei giorni scorsi una fiaccolata a San Castrese, in collaborazione con la parrocchia locale, per mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa.

In quell’occasione i familiari avevano ribadito pubblicamente la volontà di non arrendersi al silenzio, chiedendo verità e giustizia per il giovane. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.