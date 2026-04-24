Tensioni Usa-Iran, indiscrezioni su piani del Pentagono: Spagna verso possibile esclusione

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Emergono nuovi scenari sul piano geopolitico internazionale legati al conflitto tra Stati Uniti e Iran e alle sue possibili ripercussioni sugli alleati occidentali. Secondo quanto riportato da Reuters, una email interna del Pentagono ipotizzerebbe misure nei confronti di alcuni Paesi della NATO considerati “difficili” nel contesto del conflitto con l’Iran, fino a includere la possibilità estrema di sospendere la Spagna dall’Alleanza.

Tra le opzioni analizzate, sempre secondo le indiscrezioni, figurerebbe anche una revisione della posizione statunitense rispetto alla sovranità sulle Isole Falkland, tema storicamente sensibile nei rapporti con il Regno Unito.

Sul fronte politico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non ritenere necessario l’uso dell’arma nucleare contro l’Iran, sostenendo che gli Stati Uniti avrebbero già inflitto danni significativi con mezzi convenzionali. Il presidente ha inoltre affermato di voler raggiungere un accordo stabile con Teheran, sottolineando come il Paese stia attraversando una fase di cambiamento interno.

Secondo quanto riportato dalla CNN, le forze armate statunitensi starebbero inoltre predisponendo piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Stretto di Hormuz, nel caso di un’eventuale rottura del fragile cessate il fuoco.

Sul fronte mediorientale, il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro alla Casa Bianca tra rappresentanti diplomatici dei due Paesi, nel quadro di negoziati avviati per una possibile stabilizzazione dell’area.

Il quadro complessivo resta in evoluzione, con tensioni ancora alte e diplomazie impegnate a evitare un ulteriore allargamento del conflitto.