Insulti in tv russa a Giorgia Meloni, la Farnesina convoca l’ambasciatore: cresce la tensione diplomatica con Mosca

Mosca - Potrebbero aprirsi nuovi attriti diplomatici tra Italia e Russia dopo le pesanti dichiarazioni rivolte alla premier Giorgia Meloni da Vladimir Solovyev, noto conduttore televisivo russo e tra le principali voci mediatiche considerate vicine al Cremlino.

Nel corso di una trasmissione andata in onda sulla televisione di Stato, Solovyev ha attaccato duramente la presidente del Consiglio con espressioni offensive e volgari, scatenando immediate reazioni politiche e istituzionali in Italia.

A seguito dell’episodio, la Farnesina ha deciso di convocare l’ambasciatore russo a Roma. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani attraverso un messaggio pubblicato su X: “Ho fatto convocare al Ministero l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Nel corso della trasmissione, il giornalista russo ha pronunciato una serie di insulti nei confronti della premier italiana, utilizzando anche espressioni in italiano e riferimenti politici legati ai rapporti internazionali dell’Italia. Le parole hanno suscitato forte indignazione a livello istituzionale.

Durissima la reazione dei capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che hanno espresso piena solidarietà alla presidente del Consiglio definendo le dichiarazioni “inaccettabili e vergognose”. I due esponenti hanno inoltre parlato di un clima di ostilità nei confronti dell’Italia, sottolineando come episodi simili non siano nuovi e abbiano già coinvolto in passato altre figure istituzionali del Paese.

L’episodio si inserisce in un contesto di rapporti già tesi tra Roma e Mosca, che negli ultimi anni hanno registrato diverse frizioni sul piano politico e diplomatico. Le autorità italiane, con la convocazione dell’ambasciatore russo, hanno inteso manifestare formalmente la propria protesta e chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni andate in onda.