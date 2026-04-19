Roma, corteo anarchico: poliziotto ferito da una bottiglia durante la manifestazione per Alfredo Cospito

Roma - Momenti di tensione a Roma durante il corteo anarchico andato in scena nella serata di sabato 18 aprile. Un funzionario della Polizia di Stato è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro lanciata nel corso della manifestazione.

L’agente, che ha riportato una vistosa ferita alla testa, è stato immediatamente soccorso e medicato sul posto. L’episodio si sarebbe verificato in un momento di confronto acceso tra alcuni manifestanti e un fotografo presente alla manifestazione.

Il corteo, composto da circa 200 persone, era stato organizzato a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto al regime del 41-bis da quattro anni. I partecipanti hanno sfilato tra le strade della capitale partendo dalla zona di San Lorenzo fino al quartiere Pigneto, scandendo slogan come “Fuori Alfredo dal 41 bis” e “Riempiamo le strade”.

La manifestazione si è svolta in un clima di crescente tensione, culminato nell’episodio di violenza che ha coinvolto le forze dell’ordine. Restano ora da chiarire con precisione la dinamica del lancio della bottiglia e le responsabilità individuali all’interno del corteo.