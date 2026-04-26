Policoro, schianto tra auto e furgone sulla via Lido: muore 35enne

Policoro – Tragico incidente stradale in serata a Policoro, nel Materano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un’auto e un furgone avvenuto lungo la via Lido.

La vittima è Giambattista Mele, residente del posto. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e del Commissariato di Policoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.