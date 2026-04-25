Colloqui Iran-USA, tensioni diplomatiche e retromarcia su missione Witkoff-Kushner

Washington – Il presidente Donald Trump avrebbe annullato il viaggio in Pakistan degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, inizialmente previsto nell’ambito di contatti indiretti con l’Iran. La notizia è stata riferita dallo stesso Trump in dichiarazioni a Fox News e al giornalista di Axios Barak Ravid.

Secondo le stesse ricostruzioni, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe lasciato il Pakistan, mentre il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf non parteciperebbe più ai presunti negoziati a causa di dissidi interni.

Sul fronte dei rapporti transatlantici, emergerebbero inoltre tensioni tra Washington e alcuni alleati europei, con ipotesi di irrigidimento delle posizioni americane su diversi dossier internazionali. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe ribadito che “è finito il tempo della protezione gratuita” per gli alleati e ridimensionato il valore dei colloqui su Hormuz in Europa.

Le informazioni, al momento, non hanno trovato conferme ufficiali indipendenti.