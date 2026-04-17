Morte di Miriam Indelicato, mistero a Roma: la 23enne trovata senza vita nel palazzo dove abitava



Il ritrovamento del corpo



Il corpo della ragazza è stato scoperto la mattina del 16 aprile, intorno alle ore 10, dal portiere dello stabile. Miriam giaceva a terra nella tromba delle scale. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.



Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che al momento non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio vi sono sia un incidente domestico sia un gesto volontario. Dai primi rilievi effettuati, la giovane sarebbe precipitata dall’alto all’interno della tromba delle scale, ma restano ancora da chiarire dinamica e circostanze.



I dubbi sul percorso universitario



Nel corso delle indagini è emerso un elemento che potrebbe risultare rilevante: Miriam non risulterebbe iscritta all’ateneo romano già dal 2024. Gli investigatori stanno cercando di capire se la famiglia fosse a conoscenza dell’interruzione degli studi e se questo aspetto possa avere un collegamento con quanto accaduto.



Chi era Miriam



Originaria della Sicilia, Miriam Indelicato si era trasferita nella Capitale per studiare. Era cresciuta tra Santa Ninfa, Campobello di Mazara e Castelvetrano, territori ai quali era rimasta profondamente legata.



Proprio il Comune di Santa Ninfa ha voluto ricordarla con un messaggio di cordoglio pubblicato sui social, esprimendo vicinanza alla famiglia e sottolineando il dolore dell’intera comunità per una perdita così prematura.



Indagini in corso



Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire le ultime ore della giovane e fare piena luce su quanto accaduto. Al momento, ogni scenario resta aperto, mentre amici e familiari attendono risposte su una morte che, per ora, rimane senza spiegazione.

ROMA - Resta avvolta nel mistero la morte di Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni trovata senza vita a Roma nell’androne del palazzo in cui viveva. Una tragedia che si carica di ulteriore drammaticità: proprio il 17 aprile la giovane avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea presso la LUISS Guido Carli.