Ibiza, 35enne italiano ucciso a coltellate a Platja d’en Bossa: caccia all’aggressore

Ibiza - Un cittadino italiano di 35 anni, Francesco Sessa, è stato ucciso a Ibiza dopo essere stato colpito da una coltellata. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Platja d’en Bossa, una delle aree più frequentate dell’isola, soprattutto durante la stagione turistica.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un fendente al lato sinistro del torace. L’aggressore si sarebbe poi dato alla fuga e al momento risulta irreperibile. La polizia spagnola ha avviato le indagini, ma non sono stati ancora identificati né sospetti né un movente certo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti viene considerata anche quella di un possibile regolamento di conti.

Il delitto si è consumato intorno alle 16.30 in via Alzines, al confine tra i comuni di Ibiza e Sant Josep, in un’area nota per la forte affluenza di turisti e la presenza di locali e discoteche.

Sessa, originario di Pagani in provincia di Salerno, viveva da tempo nelle Isole Baleari, dove lavorava come pizzaiolo presso una pizzeria di Ibiza. La notizia della sua morte ha provocato sgomento nella comunità d’origine, dove viene ricordato come una persona solare e dedita al lavoro.

Le autorità spagnole proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.