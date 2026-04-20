Alcaraz in dubbio per il Roland Garros: decisivo il prossimo esame al polso

Madrid - Cresce l’incertezza attorno alla partecipazione di Carlos Alcaraz al prossimo Roland Garros. Il numero 2 del mondo, fermo per un infortunio al polso, ha ammesso che la sua presenza a Parigi dipenderà dall’esito dei prossimi controlli medici.

A margine dei Laureus World Sports Awards di Madrid, il tennista spagnolo ha spiegato la situazione con cautela: il prossimo esame sarà determinante per stabilire i tempi di recupero e pianificare il rientro. Dopo il ritiro dall’ATP 500 di Barcellona e dal Masters 1000 di Madrid, resta a rischio anche la partecipazione agli Internazionali d'Italia.

“Stiamo facendo tutto il possibile affinché l’esito sia positivo”, ha dichiarato Alcaraz, sottolineando come la pazienza sia ora fondamentale in una fase delicata del recupero. Il giocatore si è presentato all’evento con il polso destro immobilizzato da un tutore rigido, segnale evidente di una condizione ancora lontana dall’essere risolta.

Intanto, dal circuito arrivano anche le parole di Arthur Fils, che ha riconosciuto il gap con i vertici del tennis mondiale: “L’ultima volta Alcaraz mi ha stracciato, non posso nemmeno paragonarmi a lui e a Jannik Sinner”.

Le prossime settimane saranno dunque decisive: il recupero del talento spagnolo resta una delle principali incognite in vista della stagione sulla terra battuta.