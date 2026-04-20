Donna uccisa a coltellate a Vignale Monferrato: indagano i carabinieri

Vignale Monferrato

Vignale Monferrato, Alessandria - Tragedia nel pomeriggio di oggi a, dove una donna di 53 anni è stata uccisa con una coltellata alla gola.

L’allarme è scattato nelle ore pomeridiane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della donna né sulle circostanze che hanno portato all’omicidio.