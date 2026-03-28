Roma, cade in un pozzo nel parco: salvata dai Vigili del Fuoco, è in ospedale

Roma, 28 marzo 2026 – Attimi di paura nel pomeriggio nel, in via di Monte Stallonara, dove una donna di circa 40 anni è precipitata all’interno di un pozzo profondo diversi metri.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava passeggiando con il marito e i figli quando sarebbe accidentalmente caduta nel pozzo, che – stando a quanto emerso – non sarebbe stato adeguatamente segnalato.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a recuperarla dopo delicate operazioni di soccorso. Durante la caduta, la 40enne è riuscita a fermarsi a circa 15 metri di profondità, rimanendo agganciata a una trave, circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale in codice rosso. Nonostante la dinamica dell’incidente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità, in particolare riguardo alla sicurezza e alla segnalazione dell’area.